Священник Портнов объяснил, можно ли украшать памятник портретом покойного

«Сначала он высекался на плите умершего. Потом появилась традиция ставить крест в в ногах у усопшего, чтобы он как бы смотрел на него. Нужно помнить, что у любого надгробия есть две задачи: утилитарная, то есть, сообщить, что здесь лежит такой-то, а вторая уже религиозная. И с православной точки зрения молиться все-таки удобнее не на кусок гранита, не на красивую картинку с фотографией усопшего, а глядя на православную икону, крест. Мы не можем молиться на человека, если он не прославлен в лике святых. Фотографии на памятнике не запрещены, но молиться все-таки нужно, глядя на православный крест», — сказал собеседник издания.