Священник Портнов объяснил, можно ли украшать памятник портретом покойного

Каким должен быть памятник у православных, есть ли четкие требования к тому, какие изображения можно на нем разместить, рассказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«В разные эпохи были разные традиции похорон, в том числе, диктовавшие, как должно быть благоустроено захоронение. С самого начала христианства появилась традиция украшать могилу усопшего соответствующей символикой. Например, рыбу рисовали как символ христианства, и, в том числе, крест», — отметил он.
Священник Портнов объяснил, что крест всегда был отличительной особенностью христианских надгробий.
«Сначала он высекался на плите умершего. Потом появилась традиция ставить крест в в ногах у усопшего, чтобы он как бы смотрел на него. Нужно помнить, что у любого надгробия есть две задачи: утилитарная, то есть, сообщить, что здесь лежит такой-то, а вторая уже религиозная. И с православной точки зрения молиться все-таки удобнее не на кусок гранита, не на красивую картинку с фотографией усопшего, а глядя на православную икону, крест. Мы не можем молиться на человека, если он не прославлен в лике святых. Фотографии на памятнике не запрещены, но молиться все-таки нужно, глядя на православный крест», — сказал собеседник издания.
Священник Портнов добавил, что как выглядит памятник, не имеет особого значения, если там не будет какого-то непотребства, кощунства.