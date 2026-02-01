Sky News: при ударах Израиля по сектору Газа погибли 30 человек

Больница «Шифа» проинформировала, что удар по городу Газа унёс жизни пятерых человек, включая троих несовершеннолетних. Медицинское учреждение «Насер», в свою очередь, назвало число жертв атаки на палаточный лагерь в Хан-Юнисе, где также вспыхнул пожар. По данным врачей, при этом ударе погибли семь человек, среди которых есть трое детей.