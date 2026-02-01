Ричмонд
Sky News: при ударах Израиля по сектору Газа погибли 30 человек

Израильская армия нанесла удары по столице сектора Газа и палаточному лагерю в Хан-Юнисе.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 30 человек, включая детей, погибли в результате ударов израильских войск по сектору Газа, сообщил телеканал Sky News, материал которого перевёл aif.ru.

Журналисты ссылаются на данные представителей медицинских учреждений, куда поступили пострадавшие и тела жертв. Отмечается, что среди погибших есть две женщины и шесть детей.

Больница «Шифа» проинформировала, что удар по городу Газа унёс жизни пятерых человек, включая троих несовершеннолетних. Медицинское учреждение «Насер», в свою очередь, назвало число жертв атаки на палаточный лагерь в Хан-Юнисе, где также вспыхнул пожар. По данным врачей, при этом ударе погибли семь человек, среди которых есть трое детей.

Телеканал утверждает, что палестинский анклав пережил один из самых смертоносных дней с момента достижения договорённостей о прекращении огня. Также атака была совершена на полицейский участок. В результате указанного инцидента погибли по меньшей мере 14 человек.

Напомним, 29 января газета The Jerusalem Post написала, что в секторе Газа с начала эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС погибли приблизительно 70 тысяч человек. Эти данные подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Вместе с тем израильская сторона оспаривает цифры по погибшим среди мирного населения, которые называет ООН.

