В России хотят ввести «отцовский капитал»: какими будут выплаты

В ОП предложили ввести отцовский капитал в размере 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят ввести «отцовский капитал» для многодетных семей в размере 2 млн рублей. Соответствующее предложение озвучил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание, что почти в половине случаев многодетные мамы не работают, а семья живет на зарплату отца и материальную помощь от государства. И «отцовский капитал» может стать стимулом для главы семейства принять решение завести нескольких детей и повысить роль мужчины в семье.

В качестве условия получения выплаты Рыбальченко назвал рождение третьего ребенка в одной семье.

Напомним, что и сейчас получить деньги при появлении в семье малыша могут не только мамы, но и папы. Ситуации в жизни бывают разные, поэтому государство предусмотрело и такое развитие событий. При этом официально термина «отцовский капитал» не существует, просто выплата оформляется на отца ребенка, а не на мать. В каких случаях это происходит, читайте по ссылке.