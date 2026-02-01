В России хотят ввести «отцовский капитал»: какими будут выплаты

Напомним, что и сейчас получить деньги при появлении в семье малыша могут не только мамы, но и папы. Ситуации в жизни бывают разные, поэтому государство предусмотрело и такое развитие событий. При этом официально термина «отцовский капитал» не существует, просто выплата оформляется на отца ребенка, а не на мать. В каких случаях это происходит, читайте по ссылке.