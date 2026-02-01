Вооруженные силы Украины потеряли за январь в зоне спецоперации более 38,5 тысячи военных убитыми и ранеными. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Министерства обороны Российской Федерации.
Так, с 1 по 9 января украинская армия потеряла 11 355 бойцов в зоне действия всех группировок ВС РФ, с 10 по 16 января — 8 695 человек, с 17 по 23 января — 8 810 военнослужащих, с 24 по 31 января — 9 785 военных.
Таким образом, общие потери украинских войск составили 38 645 бойцов.
Уточняется, что наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки «Центр», передает агентство.
Боевики 159-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины стали массово пропадать в селе Зыбино Харьковской области. Об этом 31 января сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что массовая пропажа связана с тем, что они ежедневно попадают под удары тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ.
Антидроновый коридор украинских войск обрушился на трассе Николаев — Херсон из-за некачественного монтажа. Об этом 31 января сообщили местные СМИ.