Брошь Одри Хепберн продали на аукционе Sotheby’s за 355 тыс. евро

Брошь, ранее принадлежавшая британской актрисе Одри Хепберн, продана на аукционе Sotheby’s. Информация об этом размещена на сайте аукционного дома.
Речь идёт о броши итальянского ювелирного дома Bulgari. Она украшена сапфирами, изумрудами и бриллиантами. В описании сказано, что дизайн броши является отсылкой к павлиньим перьям.
Также сообщается, что брошь была продана за 355 600 евро при оценочной стоимости 40−60 тыс. евро.
Ранее марки с портретом Одри Хепберн продали за 430 000 евро.
Также сообщалось, что швейцарский музей, посвященный легенде мирового кинематографа Одри Хепберн, прекратил свое существование. Этого добилась семья кинозвезды, пожелавшая вернуть себе костюмы, письма, различные плакаты и постеры, а также «Оскар», полученный Хепберн в 1954 году за фильм «Римские каникулы».
Напомним, Одри Хепберн названа главной модницей ХХ столетия. Опрос, проведенный в разных странах, показал, что утонченный стиль актрисы не удалось переплюнуть никому.