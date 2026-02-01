Брошь Одри Хепберн продали на аукционе Sotheby’s за 355 тыс. евро

Также сообщалось, что швейцарский музей, посвященный легенде мирового кинематографа Одри Хепберн, прекратил свое существование. Этого добилась семья кинозвезды, пожелавшая вернуть себе костюмы, письма, различные плакаты и постеры, а также «Оскар», полученный Хепберн в 1954 году за фильм «Римские каникулы».