Диетолог Кованова объяснила, когда можно есть пельмени

Пельмени можно употреблять даже во время диеты, но в строго определенный промежуток времени, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
Она отметила, что пельмени не относятся к полезной еде. Их можно употреблять в пищу не чаще двух раз в неделю и не больше 8−12 штук.
«При соблюдении диеты пельмени можно употребить в качестве читмила — запланированного отступления в рамках одного приема пищи. Но сделать это можно только днем. В качестве ужина пельмени исключены», — сказала эксперт.
Кованова обратила внимание на то, что от масла в качестве заправки стоит отказаться.
«Сочетать пельмени лучше с овощами, зеленью и салатом, нежирным соусом», — добавила диетолог.
