Диетолог Кованова объяснила, когда можно есть пельмени

При диете допустимо употребить пельмени. Как отметила диетолог Кованова, важно учесть время трапезы.

Источник: Аргументы и факты

Пельмени можно употреблять даже во время диеты, но в строго определенный промежуток времени, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

Она отметила, что пельмени не относятся к полезной еде. Их можно употреблять в пищу не чаще двух раз в неделю и не больше 8−12 штук.

«При соблюдении диеты пельмени можно употребить в качестве читмила — запланированного отступления в рамках одного приема пищи. Но сделать это можно только днем. В качестве ужина пельмени исключены», — сказала эксперт.

Кованова обратила внимание на то, что от масла в качестве заправки стоит отказаться.

«Сочетать пельмени лучше с овощами, зеленью и салатом, нежирным соусом», — добавила диетолог.

Ранее Кованова объяснила, чем можно заменить хлеб.