В России предложили ввести отказ от электронного больничного: вот зачем

В России работник должен иметь право отказаться от электронного больничного, если он может работать удаленно. С подобным мнением выступил депутат ГД Ярослав Нилов.
«Мое предложение — это в обязательном порядке перед тем, как оформить электронный больничный, брать согласие на оформление больничного», — сказал Нилов в беседе с ТАСС.
Депутат напомнил, что раньше сотрудник сам решал, показывать ли больничный лист работодателю. Сейчас электронный документ автоматически попадает в систему, и работник, даже продолжая работать, может получить выплаты меньше своей зарплаты.
Согласно российскому законодательству, больничный выдается при болезни или травме работника, необходимости ухода за ребенком или другим членом семьи, а также в иных предусмотренных случаях. С 2022 года эти листки оформляются только в электронной форме.
Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что работодатели могут получить штраф до 70 тыс. за накопленные отпуска сотрудников.