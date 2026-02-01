Юрист назвал случаи, когда собственник не платит налог при продаже квартиры

Он разобрал пример с квартирой, которая была приватизирована на троих, одна доля в собственности у нынешнего собственника находилась более 10 лет, вторая доля была им унаследована более 6 лет назад, а третья — менее года назад. Таким образом, наследник — теперь единоличный собственник квартиры — владел долями в течение разного периода времени и сейчас принял решение продать квартиру.