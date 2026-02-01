Володин: ГД рассмотрит законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, который даст право объектам инфраструктуры, в том числе критическим и объектам энергетики, защищать себя самостоятельно. Для этого предлагается разрешить специализированным частным охранным организациям (ЧОО) применять стрелковое оружие. Об этом в субботу, 31 января, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, ссылаясь на заявление председателя ГД Вячеслава Володина.
— Законопроект направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Рассмотрим его в приоритетном порядке, — рассказал он.
По его словам, депутаты стремятся усовершенствовать законодательство, направленное на защиту от диверсионно-террористических угроз и попыток дестабилизировать работу критической инфраструктуры, в частности — предприятий топливно-энергетического комплекса.
— У структур, которые отвечают за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников, — заявил Володин.
Если законопроект вступит в силу, то у специализированных ЧОО появится возможность получать в Росгвардии боевое стрелковое оружие и использовать его для защиты особых объектов.
Вячеслав Володин рассказал о законах и изменениях, вступающих в силу в феврале 2026 года. По его словам, более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6 процента.