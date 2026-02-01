В КНР призвали воздержаться от поездок в Японию на фоне ограбления в Токио

Поводом для обращения стал инцидент, произошедший вечером в четверг в токийском районе Тайто. Там неизвестные применили слезоточивый газ против гражданина Китая и похитили у него чемодан с наличными средствами на сумму более 400 миллионов иен (примерно $1,2 млн).