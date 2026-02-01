Ричмонд
Врач Чернышова: прогулки в мороз без шапки могут привести к облысению

Морозы могут привести к облысению. Врач Чернышова объяснила, как защитить шевелюру.

Источник: Аргументы и факты

Морозы не отступают от Москвы и центральной части России. О неожиданной опасности минусовой температуры для волос рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт обратила внимание на то, что некоторые отказываются от головных уборов даже в сильные морозы. Это, по словам врача, может привести к облысению.

«В морозы обязательно нужно носить шапку. Отказ от головного убора очень плохо сказывается на состоянии волос. Можно облысеть», — объяснила Чернышова.

Врач подчеркнула, что в морозную погоду нужно помнить о правиле «трех слоев».

«Нижний слой термобельё, второй слой флисовая куртка и штаны, третий слой мембранная куртка и штаны. Вот это будет идеальная защита от холода и никакого переохлаждения, никакой мокрой спины не будет», — сказала эксперт.

Чернышова добавила, что важно выбирать правильную обувь, которая будет комфортно облегать и согревать ноги, и не забывать о варежках.