Врач Чернышова: прогулки в мороз без шапки могут привести к облысению

Морозы не отступают от Москвы и центральной части России. О неожиданной опасности минусовой температуры для волос рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт обратила внимание на то, что некоторые отказываются от головных уборов даже в сильные морозы. Это, по словам врача, может привести к облысению.
«В морозы обязательно нужно носить шапку. Отказ от головного убора очень плохо сказывается на состоянии волос. Можно облысеть», — объяснила Чернышова.
Врач подчеркнула, что в морозную погоду нужно помнить о правиле «трех слоев».
«Нижний слой термобельё, второй слой флисовая куртка и штаны, третий слой мембранная куртка и штаны. Вот это будет идеальная защита от холода и никакого переохлаждения, никакой мокрой спины не будет», — сказала эксперт.
Чернышова добавила, что важно выбирать правильную обувь, которая будет комфортно облегать и согревать ноги, и не забывать о варежках.