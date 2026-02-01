Кнутов связал появление «ядерного нюхача» с возможным ударом США по Ирану

Приземление самолета военно-воздушных сил США WC-135R Constant Phoenix в Великобритании может стать предвестником удара США по объектам в Иране, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, американский самолет, называемый также «ядерный нюхач», накануне прибыл в Великобританию. Он приземлился на авиабазе RAF Mildenhall в графстве Саффолк.
Британская газета The Telegraph связывает появление самолета в стране с растущей напряженностью вокруг Ирана после заявлений президента США Дональда Трампа об истечении времени для заключения новой ядерной сделки с Тегераном.
Кнутов отметил, что этот самолет делает замеры и вычисляет тайные производства ядерного оружия.
«Этот самолет американцы обычно перебрасывают для того, чтобы выявить ядерные объекты других стран. В прошлый раз, когда американцы готовили операцию против Ирана, они уже подобный самолет перебрасывали. Он тоже осуществлял подобные полеты. Представители США заявили, что якобы есть объекты, где находится оружейный уран, и нанесли по ним удар. Однако подобная информация обычно не подкреплена никакими объективными данными и независимыми источниками. Не исключено создание искусственного повода для нанесения превентивного удара по предприятию, якобы задействованному в производстве ядерного оружия», — отметил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что дальность полета этого самолета — около 6400 км, что позволяет ему долететь от Великобритании, где он приземлился, до стран Ближнего Востока.
«Самолет может долететь до Ближнего Востока, до соседних государств Ирана, или пролететь через нейтральные воды и осуществить взятие воздушных проб. Полученное заключение может послужить основанием для нанесения ракетного удара по территории страны», — добавил эксперт.
