Кнутов связал появление «ядерного нюхача» с возможным ударом США по Ирану

«Этот самолет американцы обычно перебрасывают для того, чтобы выявить ядерные объекты других стран. В прошлый раз, когда американцы готовили операцию против Ирана, они уже подобный самолет перебрасывали. Он тоже осуществлял подобные полеты. Представители США заявили, что якобы есть объекты, где находится оружейный уран, и нанесли по ним удар. Однако подобная информация обычно не подкреплена никакими объективными данными и независимыми источниками. Не исключено создание искусственного повода для нанесения превентивного удара по предприятию, якобы задействованному в производстве ядерного оружия», — отметил Кнутов.