Трамп допустил подачу иска к наследникам Эпштейна

Президент США Дональд Трамп допустил возможность подачи иска к наследникам осужденного за преступления сексуального характера Джеффри Эпштейна.
Об этом американский глава рассказал журналистам на борту самолета, следовавшего во Флориду.
Напомним, что еще в ноябре стало известно, что опубликованные материалы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна ставит под угрозу намерение Трампа «сделать Америку снова великой».
Накануне были опубликованы новые материалы по делу Эпштейна. Согласно данным ФБР, в них содержится информация о том, что три десятилетия назад нынешний президент США якобы имел связь с 13-летней девочкой.
Однако позднее Министерство юстиции США опровергло информацию о том, что президент Трамп имел сексуальную связь с 13-летней девочкой из окружения Эпштейна.