Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

Трамп сообщил о готовности концепции сделки о покупке Индией нефти у Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. По утверждению хозяина Белого дома, проект подобного соглашения уже разработан. Об этом он рассказал в беседе с журналистами на борту самолета, летевшего во Флориду.

«Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Мы уже подготовили эту сделку, концепцию сделки», — сказал американский глава.

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп открыто признал: причиной операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен Николас Мадуро, стала заинтересованность Вашингтона в нефти этой страны.

Ранее Трамп объявил о хороших отношениях с Венесуэлой и сообщил, что часть средств от экспорта венесуэльской нефти будет направлена в Каракас. При этом США намерены сохранить за собой право удерживать часть этих доходов.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше