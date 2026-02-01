Трамп заявил, что Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. По утверждению хозяина Белого дома, проект подобного соглашения уже разработан. Об этом он рассказал в беседе с журналистами на борту самолета, летевшего во Флориду.
«Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Мы уже подготовили эту сделку, концепцию сделки», — сказал американский глава.
На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп открыто признал: причиной операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен Николас Мадуро, стала заинтересованность Вашингтона в нефти этой страны.
Ранее Трамп объявил о хороших отношениях с Венесуэлой и сообщил, что часть средств от экспорта венесуэльской нефти будет направлена в Каракас. При этом США намерены сохранить за собой право удерживать часть этих доходов.