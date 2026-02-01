В Китае у 73-летнего мужчины диагностировали беременность

В Китае вызвала общественный резонанс история о том, как 73-летнему мужчине диагностировали раннюю внутриутробную беременность. Об этом пишет Sohu, материал перевел aif.ru.
Пожилой мужчина обратился в Народную больницу города Учжун с жалобами на проблемы с сердцем. Неожиданно в электронном заключении ультразвукового исследования появилась формулировка о ранней внутриутробной беременности с возможным прекращением развития эмбриона.
В тот же день медицинское учреждение опубликовало официальное разъяснение, признав наличие ошибки в одном из отчетов. По результатам внутренней проверки было установлено, что пациент по фамилии Чэнь проходил обследование 22 января в отделении ультразвуковой диагностики и получил на руки бумажный отчет с корректными данными сразу после процедуры.
Ошибка возникла позже, 29 января, при загрузке электронного варианта документа в систему онлайн-доступа. Причиной стали технический сбой в системе хранения и передачи медицинских изображений, а также недостаточный контроль при проверке данных.
Больница принесла пациенту извинения, провела ревизию всех электронных отчетов за аналогичный период и заявила о принятии мер для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.
Ранее в частной клинике гинеколог забыла внутри пациентки медицинский инструмент во время обычного осмотра.