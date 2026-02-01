В Китае у 73-летнего мужчины диагностировали беременность

В тот же день медицинское учреждение опубликовало официальное разъяснение, признав наличие ошибки в одном из отчетов. По результатам внутренней проверки было установлено, что пациент по фамилии Чэнь проходил обследование 22 января в отделении ультразвуковой диагностики и получил на руки бумажный отчет с корректными данными сразу после процедуры.