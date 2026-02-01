Иванников: дезертиры ВСУ бегут с оружием в банды или возвращаются к семьям

Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая находится в Сумской области, начали активно дезертировать. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru где прячутся украинские военные, ушедшие в самоволку.
«Дезертирство из ВСУ — очень распространенное явление. Для боевика считается вполне приемлемым и обыденным сбежать из своего подразделения. На линии боевого соприкосновения их ждет только уничтожение и смерть, это украинские солдаты отлично понимают и стараются, прихватив с собой оружие для самообороны и последующей продажи, бежать в тыловые районы, где пытаются прятаться от ТЦК и от правоохранительных органов. В большинстве случаев боевики ВСУ бегут домой, к своим семьям, так как у большинства дезертиров остались дети, жены, престарелые родители, которые находятся в бедственном положении на Украине, буквально голодают, их семьи нуждаются в помощи. Дезертиры руководствуются тем, что семьи нужно кормить и содержать. Они бегут, захватив с собой оружие, которое при случае применяют», — отметил он.
По словам военного эксперта, сбежавшие боевики понимают, что им грозит, если их найдут.
«Нацистский режим разбирается с дезертирами в свойственной ему манере: ловят тех, кто убежал, жестоко избивают и направляют в штурмовые подразделения. Это известно всем боевикам, которые бегут, и поэтому они будут лучше прятаться и дальше бежать, будут оказывать вооруженное сопротивление ТЦК. Количество таких случаев будет только расти в ближайшее время», — добавил он.
Согласно данным из открытых источников, из ВСУ дезертировали более 300 тысяч военных. С 1 по 27 января 2026 года в украинских судах зарегистрировано почти 5,5 тысяч дел о дезертирстве.