Православные праздники в феврале 2026 года: самые важные даты

Еще один значимый праздник, который отмечается в конце февраля, — это день Иверской иконы Божией Матери. С данной иконой связана не одна дата в церковном календаре: 25 февраля по традиции вспоминают, как чудотворный образ был обретен монахами расположенного на горе Афон монастыря. Образ, на котором изображены Дева Мария с Младенцем, также именуется «Вратарницей» (ведь икона неоднократно удивительным образом перемещалась над воротами монастыря, и все попытки занести ее внутрь были тщетными). С Иверской иконой Божией Матери связывают несколько чудес, а верующие обращаются к ней с самыми разными просьбами и молитвами.