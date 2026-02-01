Православные праздники в феврале 2026 года: самые важные даты

Первая родительская суббота этого года отмечается за два дня до Масленицы и за неделю до начала Великого поста. В 2026 году Вселенская родительская суббота (также известная под названием Мясопустной) выпадает на 14 февраля. В этот день принято вспоминать усопших, прежде всего — чтить память умерших родителей и других родственников.
Великий пост, чья дата самым непосредственным образом связана с Пасхой (то есть, ежегодно меняется), начинается 23 февраля, а завершается 11 апреля. В течение семи недель верующие не должны употреблять в пищу мясо, птицу и рыбу (для последней существуют редкие исключения), все разнообразие молочных и других продуктов, которые имеют животное происхождение.
Масленица стартует 16 февраля и продлится до 22 февраля. В народной традиции — это время гуляний, блинов и проводов зимы перед началом Великого поста.
Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля: россияне просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с чистым сердцем и миром в душе; 23 февраля — Чистый понедельник, первый, самый строгий день Великого поста.
Ежегодно 12 февраля РПЦ отмечает праздник, который носит название Собор вселенских учителей и святителей и посвящен памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, являющихся одними из наиболее выдающихся отцов Церкви. Второе название праздника — Трехсвятие.
Еще один значимый праздник, который отмечается в конце февраля, — это день Иверской иконы Божией Матери. С данной иконой связана не одна дата в церковном календаре: 25 февраля по традиции вспоминают, как чудотворный образ был обретен монахами расположенного на горе Афон монастыря. Образ, на котором изображены Дева Мария с Младенцем, также именуется «Вратарницей» (ведь икона неоднократно удивительным образом перемещалась над воротами монастыря, и все попытки занести ее внутрь были тщетными). С Иверской иконой Божией Матери связывают несколько чудес, а верующие обращаются к ней с самыми разными просьбами и молитвами.