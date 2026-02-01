Эксперт по питанию перечислила набирающие пользу с готовкой продукты

Не все питательные вещества теряются при нагреве. Некоторые продукты, наоборот, становятся более полезными после термической обработки. Например, томаты — при варке или тушении протёртой мякоти томатов увеличивается концентрация ликопина, мощного антиоксиданта, который помогает защитить клетки от свободных радикалов. При этом вкус томатов становится насыщеннее и приятнее, что делает их отличной основой для соусов, супов и рагу.
Анна Киричек.
Категорийный менеджер томатного направления бренда Пиканта.
Эксперт добавила, что термическая обработка улучшает усвояемость бета-каротина, витаминов и микроэлементов в других овощах.
«Также стоит обратить внимание на морковь. При тушении или запекании количество бета-каротина в ней не только сохраняется, но и становится более доступным для усвоения организмом. Особенно важно это для зрения и иммунитета. Тыква, сладкий перец и шпинат тоже выигрывают от лёгкой термической обработки: мягкая структура овощей позволяет организму легче усваивать витамины и микроэлементы», — отметила Киричек.
Собеседница Life.ru подчеркнула, что процесс готовки снижает количество веществ, мешающих усвоению витаминов.
«Немаловажно и то, что в процессе приготовления снижается количество веществ, которые в сыром виде могут мешать усвоению витаминов и минералов, благодаря чему продукты становятся более полезными и легче воспринимаются организмом. Например, бобовые при замачивании и варке теряют часть фитиновой кислоты, которая может мешать усвоению минералов. Продукт становится более питательным и безопасным для употребления, особенно детям и людям с чувствительным пищеварением», — уточнила Киричек.
Кроме того, она дала советы по способам приготовления. По словам эксперта, лучше использовать щадящие методы готовки — тушение, запекание, приготовление на пару или кратковременное отваривание. Длительная варка и жарка на сильном огне могут разрушать чувствительные витамины. Киричек также напомнила, что готовка — инструмент для полноценного питания.
«Правильная термическая обработка позволяет раскрыть вкус и сделать продукты максимально полезными. Лёгкое тушение овощей, запеканки с сезонными овощами или рагу с бобовыми — отличный способ получать все необходимые витамины и микроэлементы без лишней нагрузки на организм. Готовка — это инструмент, который позволяет улучшить усвояемость полезных веществ, сохранить баланс питания и разнообразить рацион. Даже простые домашние блюда могут стать настоящей витаминной поддержкой для организма, если подходить к готовке осознанно и с вниманием к продуктам», — резюмировала эксперт.
