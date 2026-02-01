Эксперт по питанию перечислила набирающие пользу с готовкой продукты

«Немаловажно и то, что в процессе приготовления снижается количество веществ, которые в сыром виде могут мешать усвоению витаминов и минералов, благодаря чему продукты становятся более полезными и легче воспринимаются организмом. Например, бобовые при замачивании и варке теряют часть фитиновой кислоты, которая может мешать усвоению минералов. Продукт становится более питательным и безопасным для употребления, особенно детям и людям с чувствительным пищеварением», — уточнила Киричек.