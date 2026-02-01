Юрист ответил, как признание Усольцевых умершими скажется на их поисках

Пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могут признать умершими примерно через два года, это может сказаться на интенсивности поисков, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье в Партизанском районе.
Во время активной фазы поисков, которая продолжалась до 12 октября, более тысячи волонтеров исследовали территорию, где пропала семья, в поисках следов. Однако ничего не было найдено.
По официальной версии местного СК, причина пропажи — несчастный случай.
Алешкин отметил, что признать Усольцевых умершими смогут примерно через два года и только по решению суда.
«Признание гражданина умершим не происходит автоматически. Это вопрос, который решается исключительно в судебном порядке. Если совокупность доказательств указывает на длительное отсутствие гражданина и невозможность установить его местонахождение, суд выносит решение об объявлении лица умершим. Если Усольцевых признают умершими, то искать их не перестанут, но будут делать это менее интенсивно», — пояснил юрист.
Ранее в «ЛизаАлерт» назвали сроки возвращения к поискам Усольцевых в тайге.