Юрист ответил, как признание Усольцевых умершими скажется на их поисках

«Признание гражданина умершим не происходит автоматически. Это вопрос, который решается исключительно в судебном порядке. Если совокупность доказательств указывает на длительное отсутствие гражданина и невозможность установить его местонахождение, суд выносит решение об объявлении лица умершим. Если Усольцевых признают умершими, то искать их не перестанут, но будут делать это менее интенсивно», — пояснил юрист.