Юрист ответил, как признание Усольцевых умершими скажется на их поисках

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края. С тех пор не было найдено никаких следов семьи. Адвокат Андрей Алешкин сказал, когда Усольцевых могут признать умершими.

Источник: Аргументы и факты

Пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могут признать умершими примерно через два года, это может сказаться на интенсивности поисков, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье в Партизанском районе.

Во время активной фазы поисков, которая продолжалась до 12 октября, более тысячи волонтеров исследовали территорию, где пропала семья, в поисках следов. Однако ничего не было найдено.

По официальной версии местного СК, причина пропажи — несчастный случай.

Алешкин отметил, что признать Усольцевых умершими смогут примерно через два года и только по решению суда.

«Признание гражданина умершим не происходит автоматически. Это вопрос, который решается исключительно в судебном порядке. Если совокупность доказательств указывает на длительное отсутствие гражданина и невозможность установить его местонахождение, суд выносит решение об объявлении лица умершим. Если Усольцевых признают умершими, то искать их не перестанут, но будут делать это менее интенсивно», — пояснил юрист.

Ранее в «ЛизаАлерт» назвали сроки возвращения к поискам Усольцевых в тайге.