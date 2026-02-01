Началась битва за путь в Запорожье: главная новость СВО 1 февраля

По данным Министерства обороны, российские войска освободили населённые пункты Петровка в Запорожской области и Торецкое на территории Донецкой Народной Республики. В беседе с корреспондентом aif.ru военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, оценил стратегическое значение этих событий.
Как отметил эксперт, продвижение на запорожском направлении осуществляет группировка «Восток»:
«На запорожском направлении группировка “Восток” продвигается по правому флангу. Каждый взятый под контроль населенный пункт приближает освобождение Орехова. Это последний знаковый укрепрайон перед Запорожьем. Бои за каждый населенный пункт, даже самый маленький, ведутся очень жесткие, поэтому освобождение Петровки имеет большое значение для продвижения нашей группировки».
Касаясь ситуации в ДНР, Дандыкин пояснил, что Торецкое освободили подразделения группировки «Центр»:
«Село Торецкое — это пригород Константиновки. Общее продвижение на этом направлении говорит о том, что этот город в ближайшие недели будет освобождён. Сейчас активные бои идут по всей линии боевого соприкосновения. Можно говорить с осторожным оптимизмом, что весной у нас будут большие успехи».
Таким образом, успехи российских сил на этих участках фронта, по оценке эксперта, создают предпосылки для взятия ключевых городов — Орехова и Константиновки.
Ранее в интервью aif.ru о задачах в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР сообщал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, рассказавший о действиях подразделения «Горыныч».