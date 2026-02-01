Стармер рассказал, что у него есть маленькая игрушка Лабубу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в КНР рассказал, что «знаком» с Лабубу. Он признался, что у него есть маленькая игрушка-монстр.
— Не думаю, что с моими детьми она проживет долго, — иронично заявил глава британского правительства в интервью телеканалу ITV News.
В ноябре 2025 года Ван Нин, создатель сети магазинов Pop Mart, известный по коллекционным игрушкам Labubu, вошел в перечень десяти самых богатых миллиардеров Китая с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Об этом стало известно из рейтинга журнала Forbes. Китайский бизнесмен занял в списке десятую строчку.
В декабре прошлого года Роскачество проверило детские игрушки Лабубу и выявило превышение токсичного вещества в одном из 13 образцов. Об этом сообщили в организации. Специалисты изучили продукцию по 53 параметрам качества и безопасности.
В Роскачестве пояснили, что исследование касалось игрушек-брелоков, которые стали популярными в начале 2025 года. Один из тестов имитировал контакт изделия с водой, потом или слюной.