Инвесторы переходят к стратегии «Продавай Америку» из-за политики Трампа

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о привлечении в экономику США рекордных 18 трлн долларов инвестиций. По словам американского лидера, этот показатель якобы в десятки раз превышает результаты администрации Джо Байдена. Трамп также утверждал, что новые пошлины и промышленная политика запустили в стране строительство тысяч заводов и предприятий.