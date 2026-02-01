Инвесторы переходят к стратегии «Продавай Америку» из-за политики Трампа

По данным издания, признаки охлаждения интереса к США уже заметны на ключевых финансовых индикаторах. Речь идёт о падении курса доллара, слабой динамике фондового рынка и росте стоимости государственных заимствований. Несмотря на заявления министра финансов Скотта Бессента о поддержке сильного доллара, отток капитала из страны продолжается.
Инвесторы объясняют свою осторожность сразу несколькими факторами: геополитической нестабильностью, увеличением госдолга США и опасениями по поводу соблюдения принципов верховенства права. Дополнительную нервозность рынкам, по данным NYT, создаёт непоследовательная линия Белого дома, из-за которой часть игроков предпочитает выводить средства и искать более предсказуемые площадки для вложений.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о привлечении в экономику США рекордных 18 трлн долларов инвестиций. По словам американского лидера, этот показатель якобы в десятки раз превышает результаты администрации Джо Байдена. Трамп также утверждал, что новые пошлины и промышленная политика запустили в стране строительство тысяч заводов и предприятий.
