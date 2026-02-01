Ловил бандитов, но проиграл раку: умер опер и сценарист «Лихача» Филиппов

Дмитрий Филиппов, автор популярных криминальных сериалов, таких как «Ментовские войны», «Тверская» и «Лихач», скончался 30 января 2026 года в возрасте 63 лет. Каким он был и что стало причиной смерти, рассказали aif.ru его друзья.
Путь от полицейского до сценариста.
Бывший коллега Филиппова Леонид Нозик рассказал, что он служил в легендарном 10 отделе УУР КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«Это отдел по раскрытию заказных убийств и преступлений против сексуальной неприкосновенности человека, а также преступлений, вызвавший большой общественный резонанс. Группа, в составе которой работал Филиппов, раскрыла большое количество резонансных преступлений, которые впоследствии Дмитрий Анатольевич использовал в качестве сюжетов в своих сценариях», — поделился собеседник издания.
Филиппов прошел путь от опера до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. За успешную работу в полиции был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» и ведомственными наградами МВД. Вышел в отставку в звании подполковника полиции.
Долгая борьба и трагический финал.
По словам Леонида Нозика, причиной смерти Дмитрия Филиппова стала продолжительная болезнь — онкология.
«С болезнью он боролся достаточно долго. Это бич нашего времени — онкология. 30.01.2026 года весть о кончине Дмитрия Филиппова повергла в шок всех его друзей и коллег, — поделился Леонид Нозик и добавил. — Он был очень добрым, приветливым, интеллигентным, увлечённым различными хобби человеком. С ним было интересно пообщаться и подискутировать. Его уход — невосполнимая потеря для всех его друзей и коллег».
Творческое наследие сценариста.
Опыт работы в полиции, многочисленные раскрытые дела Филиппов удачно использовал при создании сценарием к криминальным сериалом.
Он работал над четырьмя сезонами «Ментовских войн», участвовал в создании сценариев к проектам «Лихач», «Москва. Три вокзала», «Чужой», «Ковбои» и другими. В 2026 году выйдут снятые по его сценариям третий сезон «Тверской» и «Лепила».