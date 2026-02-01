Ловил бандитов, но проиграл раку: умер опер и сценарист «Лихача» Филиппов

«С болезнью он боролся достаточно долго. Это бич нашего времени — онкология. 30.01.2026 года весть о кончине Дмитрия Филиппова повергла в шок всех его друзей и коллег, — поделился Леонид Нозик и добавил. — Он был очень добрым, приветливым, интеллигентным, увлечённым различными хобби человеком. С ним было интересно пообщаться и подискутировать. Его уход — невосполнимая потеря для всех его друзей и коллег».