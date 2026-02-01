В Москве задержали замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Игоря Сосунова: в чем его обвиняют

Замначальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Игорь Сосунов арестован по обвинению в получении взятки.
С Игорем Сосуновым задержали также руководителя научного центра ВНИИ ГОЧС Николая Посохова, уточнили в правоохранительных органах.
Главное следственное управление СКР передало в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайства об избрании меры пресечения. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы по делу о взятке.
«Если оба фигуранта дела о получении особо крупной взятки с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ) будут признаны в суде виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф», — передает ТАСС.
Ранее Замоскворецкий суд избрал меры пресечения. Сосунов был арестован, Посохов был отправлен под домашний арест.
Николай Посохов создал модульное укрытие «Куб». Оно быстро возводится и может использоваться как убежище или противорадиационное укрытие. По данным института, «Куб» уже применяется и обеспечивает защиту от ударной волны, обломков, осколков, а также от химического, радиоактивного заражения и пожара.
Ранее KP.RU сообщал, что на собственность экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, членов его семьи и других лиц, проходящих по уголовному дел, был наложен арест. Общая оценочная стоимость изъятых активов составляет более 180 млн рублей.
Среди арестованного имущества — квартира в Москве и дом в Подмосковье, принадлежащие Булгакову и его семье. Сам экс-замминистра, бизнесмен Герман Яковлев и пенсионер Геннадий Селезнев находятся в СИЗО по делу о мошенничестве.
До этого судебные приставы арестовали имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского.
В свою очередь бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов готов передать государству свою усадьбу Панкратово стоимостью свыше 800 млн рублей. Генпрокуратура настаивает, что это имущество является взяткой, но адвокат Иванова отвергает обвинение.