В Москве задержали замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Игоря Сосунова: в чем его обвиняют

Николай Посохов создал модульное укрытие «Куб». Оно быстро возводится и может использоваться как убежище или противорадиационное укрытие. По данным института, «Куб» уже применяется и обеспечивает защиту от ударной волны, обломков, осколков, а также от химического, радиоактивного заражения и пожара.