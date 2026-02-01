Проклятие молодых: что известно о пропавшей в Красноярске 20-летней девушке

В два часа ночи 14 января 20-летняя Екатерина Килина вышла из дома в Красноярске, где снимала квартиру, прошла через заправку в сторону местного спорткомплекса и пропала.
Ее странная ночная прогулка попала на две камеры видеонаблюдения, однако после этого все следы обрываются.
Что произошло перед пропажей студентки, где ее ищут и почему местные жители вспомнили о проклятии — в материале aif.ru.
Мать начала искать через неделю.
Спустя две недели после Нового года 20-летняя Екатерина Килина вышла из дома на улице Елены Стасовой, где вместе с подругой снимала квартиру, и ушла в неизвестном направлении.
Девушка в ту ночь дважды попала на записи видеокамер. В 2:48, судя по сохранившимся пленкам, она вышла из подъезда. Екатерина была тепло одета: темный длинный пуховик, голубая шапка и шарф, прикрывающий рот.
Спустя три минуты она попала на камеру, установленную на ближайшей заправочной станции. Затем она направилась в сторону спорткомплекса «Радуга», но там на камеру уже не попала. С тех пор ее местоположение неизвестно.
Подруга и соседка по квартире Екатерины в это время гостила у родителей. А когда вернулась, не придала значения тому, что ее соседки нет дома. Девушка решила, что Екатерина тоже уехала к родным.
Спустя неделю после пропажи тревогу забила мама Кати — дочь на отвечала на ее звонки и сообщения. Только тогда студентку начали искать.
«Не могла пойти на свидание».
Пропажа Екатерины выглядит очень странно. До сих пор друзья и знакомые не знают, куда в ту ночь могла пойти студентка.
Сама девушка родом из Пермского края, а в Красноярске она жила и училась. Екатерина поступила на заочное отделение в Сибирский федеральный университет (СФУ).
Судя по ее странице в социальных сетях, девушка в последнее время активно искала работу. После ее пропажи появилось предположение, что она могла пойти на свидание, но что-то пошло не так.
Эта версия, однако, быстро была опровергнута. Местные жители обратили внимание на то, что девушка убрала волосы в шапку и прикрыла лицо, а для свидания она, вероятно, выпустила бы волосы наружу. Это породило еще одну версию — девушка пошла на «стрелку». Однако о недоброжелателях Екатерины ничего не известно.
До сих пор не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть какую-либо из этих версий. Представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала aif.ru, где ищут девушку.
«Заявка на поиск поступила в отряд впервые. Поиск проводим в лесистой местности, СНТ. Ищем возможных свидетелей, распространяем ориентировки через все возможные каналы», — сказала она.
Проклятие молодых пермяков.
Пермячка Екатерина Хлыбова в беседе с aif.ru связала эту пропажу с чередой других странных исчезновений пермяков.
«Проклятие молодых пермяков. Много в последнее время таких пропаж. Это не редкость сейчас, но когда дело касается молодых людей и детей, становится не по себе», — сказала Хлыбова.
В качестве примера она привела исчезновения нескольких молодых людей, поиски которых до сих пор не завершены. Так, в сентябре 2019 года в микрорайоне Крохалева в Перми пропала 19-летняя Вероника Бородулина.
Очевидцы тогда путались в показаниях: одни утверждали, что видели ее в комнате общежития, другие говорят, что видели, как девушка выходила из здания. О ее судьбе до сих пор ничего не известно.
Спустя несколько месяцев, в июле 2020 года, в Перми пропал 17-летний Евгений Янковский. 26 июля он вышел из дома в Мотовилихинском районе и отправился за продуктами.
В последний раз камеры зафиксировали, как он шел в сторону деревни Бобки. Вот уже почти шесть лет о нем нет никаких известий.
Еще одна странная пропажа пермяка произошла в декабре 2018 года. 20-летний Ярослав Ширинкин после сдачи экзамена в ГИБДД в Кунгуре вышел из машины инспектора и пошел в сторону дома, однако больше его никто не видел.
