Бастрыкин взял на контроль дело многодетных погорельцев под Новосибирском

Многоквартирный дом на улице Первомайской построили в 1971 году. В 2015 году его признали аварийным из-за сильного износа инженерных систем и несущих конструкций. Пожар уничтожил дом в 2019 году из-за короткого замыкания. До сих пор многодетная семья погорельцев не получила жильё, из-за чего им приходится арендовать квартиру. Пострадавшие обращались в различные инстанции не раз, однако это не дало результатов.