В Тулунском районе автоинспекторы экстренно доставили водителя с болью в груди в больницу

IrkutskMedia, 1 февраля. Направляясь к месту несения службы, на автодороге Р-255 «Сибирь», в районе поселка Шерагул Тулунского района, инспекторы ДПС Сергей Хабаров и Анатолий Киселев заметили движущийся в направлении Тулуна Toyota Fielder, водитель которого учащенно включал и выключал световые приборы. Полицейские расценили это действие как знак призыва о помощи.

Источник: ИА IrkutskMedia

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, находящийся за рулем мужчина рассказал, что он ехал в Братск, однако в движении почувствовал боль в груди. Продолжить движение самостоятельно он не мог.

Автоинспекторы пересадили его в патрульный автомобиль и доставили в медицинское учреждение, где мужчине была оказана помощь.

Водитель поблагодарил автоинспекторов за своевременную помощь.

