В Тулунском районе автоинспекторы экстренно доставили водителя с болью в груди в больницу

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, находящийся за рулем мужчина рассказал, что он ехал в Братск, однако в движении почувствовал боль в груди. Продолжить движение самостоятельно он не мог.
Автоинспекторы пересадили его в патрульный автомобиль и доставили в медицинское учреждение, где мужчине была оказана помощь.
Водитель поблагодарил автоинспекторов за своевременную помощь.
