На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь проявил активность, выбросив пепловый столб на высоту около 6 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
По информации специалистов, в результате взрывного события сформировался пепловый шлейф, который протянулся примерно на 70 километров в направлении запад-северо-запад от вулкана. В связи с продолжающейся активностью Шивелучу присвоен оранжевый уровень авиационной опасности, что означает потенциальную угрозу для воздушных судов.
Шивелуч относится к числу самых активных вулканов Камчатки и представляет собой сложный вулканический массив, включающий древнюю кальдеру, Старый и Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее стало известно, что вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров. 41 эпизод продолжающегося извержения кратера Халемаумау начался с резкого увеличения сейсмической активности.