Боевики ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и уходят в самоволки. Число дезертиров в украинской армии, по данным из открытых источников, достигает 300 тысяч. Об этом явлении и о Сумской области, которая стала его эпицентром, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Сумская область в лидерах по дезертирству.
Военные Telegram-каналы и экспертные оценки указывают на критическую ситуацию с дезертирством в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной в Сумской области. По словам подполковника запаса Олега Иванникова, этот регион стал «наиболее проблемным» для ВСУ по дезертирам.
«Граждане, проживающие в Сумской области, в большинстве своем не желали служить в ВСУ. И теперь, когда осуществляется буквально поголовный призыв, в первую очередь они стараются бежать», — говорит эксперт.
Иванников подчеркивает, что самовольно покидают части не только рядовые, но и офицеры, а также женщины-военнослужащие, разочаровавшиеся в службе.
Почему бегут и где прячутся дезертиры.
Основная причина дезертирства, по словам Иванникова, страх смерти и осознание бессмысленности пребывания на передовой, а также тягостное положение семей дезертиров.
«На линии боевого соприкосновения их ждет только уничтожение и смерть, это украинские солдаты отлично понимают и стараются, прихватив с собой оружие для самообороны и последующей продажи, бежать в тыловые районы, где пытаются прятаться от ТЦК и от правоохранительных органов. В большинстве случаев боевики ВСУ бегут домой, к своим семьям, так как у большинства дезертиров остались дети, жены, престарелые родители, которые находятся в бедственном положении на Украине, буквально голодают, их семьи нуждаются в помощи. Дезертиры руководствуются тем, что семьи нужно кормить и содержать. Они бегут, захватив с собой оружие, которое при случае применяют», — поясняет Иванников.
Дезертиры, вооружённые и отчаявшиеся, представляют серьезную угрозу.
Жестокая расплата провоцирует рост сопротивления.
Подполковник запаса Иванников отмечает, что пойманных дезертиров, как правило, жестоко избивают и отправляют в штурмовые подразделения. Это, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию и приводит к росту вооруженного сопротивления со стороны дезертиров.
«Нацистский режим разбирается с дезертирами в свойственной ему манере: ловят тех, кто убежал, жестоко избивают и направляют в штурмовые подразделения. Это известно всем боевикам, которые бегут, и поэтому они будут лучше прятаться и дальше бежать, будут оказывать вооруженное сопротивление ТЦК. Количество таких случаев будет только расти в ближайшее время», — прогнозирует эксперт.
По данным из открытых источников, с начала 2026 года в украинских судах зарегистрировано почти 5,5 тысяч дел о дезертирстве, что свидетельствует о катастрофических масштабах явления.