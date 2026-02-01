Бросают Зеленского и бегут: этита и солдаты ВСУ отказываются воевать

«На линии боевого соприкосновения их ждет только уничтожение и смерть, это украинские солдаты отлично понимают и стараются, прихватив с собой оружие для самообороны и последующей продажи, бежать в тыловые районы, где пытаются прятаться от ТЦК и от правоохранительных органов. В большинстве случаев боевики ВСУ бегут домой, к своим семьям, так как у большинства дезертиров остались дети, жены, престарелые родители, которые находятся в бедственном положении на Украине, буквально голодают, их семьи нуждаются в помощи. Дезертиры руководствуются тем, что семьи нужно кормить и содержать. Они бегут, захватив с собой оружие, которое при случае применяют», — поясняет Иванников.