Подачу тепла в домах Бодайбо планируют восстановить 2 февраля

— Восстановление водовода будет проводиться в два этапа. Первый участок — это 120 метров по улице Мира. Здесь ведется пропаривание водовода, уже проложили резервную трубу, в ближайшие часы ее начнут заполнять водой и проверять работоспособность. Такие же работы предстоит провести 1 февраля на втором участке, это 400 метров на улице Артема Сергеева, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.