Подачу тепла в домах Бодайбо планируют восстановить 2 февраля

В Бодайбо продолжаются ремонтные работы после серьезной коммунальной аварии. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 30 января из-за перемерзшего водовода в городском поселении остановили работу 4 котельных, без воды и тепла остались больше 1300 человек, был введен режим чрезвычайной ситуации.
— Восстановление водовода будет проводиться в два этапа. Первый участок — это 120 метров по улице Мира. Здесь ведется пропаривание водовода, уже проложили резервную трубу, в ближайшие часы ее начнут заполнять водой и проверять работоспособность. Такие же работы предстоит провести 1 февраля на втором участке, это 400 метров на улице Артема Сергеева, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
1 февраля начнется осмотр и ремонт внутридомовых сетей, а также подача воды на теплоисточники. В город прибудут 12 специалистов, которые усилят рабочие бригады. Это сантехники и сварщики. Подача тепла запланирована на утро 2 февраля. Особое внимание уделяется помощи жителям: проводится поквартирный обход, подвоз воды и доставка обогревателей. Также подготовлены пункты временного размещения.