Суд заочно арестовал командующего ВМС Украины по делу о теракте на Крымском мосту

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы* (внесен в список террористов и экстремистов) по делу о теракте на Крымском мосту 17 июля 2023 года.
Согласно документам, имеющимся у ТАСС, он обвиняется в совершении террористического акта. Ранее, 2 мая 2022 года, Неижпапа* (внесен в список террористов и экстремистов) уже был объявлен в международный розыск по другому уголовному делу — об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила решение об аресте в силе.
Также ему заочно предъявлено обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, включая Курскую область, что грозит пожизненным лишением свободы.
Напомним, в результате атаки на Крымский мост погибли два взрослых человека, пострадал ребёнок и было повреждено автодорожное полотно.
* — внесен в список террористов и экстремистов.