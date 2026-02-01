Суд заочно арестовал командующего ВМС Украины по делу о теракте на Крымском мосту

Согласно документам, имеющимся у ТАСС, он обвиняется в совершении террористического акта. Ранее, 2 мая 2022 года, Неижпапа* (внесен в список террористов и экстремистов) уже был объявлен в международный розыск по другому уголовному делу — об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила решение об аресте в силе.