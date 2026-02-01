Ричмонд
Суд заочно арестовал командующего ВМС Украины по делу о теракте на Крымском мосту

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы* (внесен в список террористов и экстремистов) по делу о теракте на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

Суд в Москве заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы* (внесен в список террористов и экстремистов) по делу о теракте на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

Согласно документам, имеющимся у ТАСС, он обвиняется в совершении террористического акта. Ранее, 2 мая 2022 года, Неижпапа* (внесен в список террористов и экстремистов) уже был объявлен в международный розыск по другому уголовному делу — об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила решение об аресте в силе.

Также ему заочно предъявлено обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, включая Курскую область, что грозит пожизненным лишением свободы.

Напомним, в результате атаки на Крымский мост погибли два взрослых человека, пострадал ребёнок и было повреждено автодорожное полотно.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — внесен в список террористов и экстремистов.

