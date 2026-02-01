Фигуристка Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам

Фигуристка Камила Валиева в субботу, 31 января, вышла в полуфинал чемпионата РФ по прыжкам. В четвертьфинальном раунде 19-летняя спортсменка набрала 29,28 балла.
Помимо нее, в следующую стадию соревнований прошли Алиса Двоеглазова, которая показала лучший результат дня — 34,49 балла, Мария Захарова с результатом 34,38, Дина Хуснутдинова (30,21), Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18).
За бортом полуфинала остались Мария Елисова с 25,51 баллами, Камилла Нелюбова, набравшая 24,76 балла, Александра Трусова (22,77) и Анна Фролова (19,81), передает RT.
Фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева возвращаются в большой спорт. Решение прокомментировала 22 января трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она отметила, что Трусова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям. По ее оценке, у фигуристки есть потенциал снова проявить себя, но пока сложно сказать, как на возвращение повлияли перерыв и рождение ребенка.
Ранее стало известно, что Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне под руководством Этери Тутберидзе. Камила Валиева намерена выступить на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.