Фигуристка Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам

Фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева возвращаются в большой спорт. Решение прокомментировала 22 января трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она отметила, что Трусова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям. По ее оценке, у фигуристки есть потенциал снова проявить себя, но пока сложно сказать, как на возвращение повлияли перерыв и рождение ребенка.