Главкома ВМС Украины заочно арестовали в Москве за теракт на Крымском мосту

Московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу*. Его обвиняют в подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Суд объявил военного в розыск.

Источник: Life.ru

«Неижпапе*, гражданину Украины, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует документы суда ТАСС.

В России Неижпапе* грозит пожизненное заключение свободы. Ранее ему заочно предъявили обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, в том числе на Курскую область.

Ранее Неижпапу* объявили в международный розыск по другому делу — об организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Заочный арест обжаловали в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Суд признал решение столичного суда законным. Вердикт вступил в силу. В апреле 2025 года командующий ВМС Украины открыто заявил — Крымский мост остаётся целью для ударов. При этом он пожаловался, что эта цель представляет собой сложную задачу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

