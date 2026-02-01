Главкома ВМС Украины заочно арестовали в Москве за теракт на Крымском мосту

«Неижпапе*, гражданину Украины, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует документы суда ТАСС.
В России Неижпапе* грозит пожизненное заключение свободы. Ранее ему заочно предъявили обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, в том числе на Курскую область.
Ранее Неижпапу* объявили в международный розыск по другому делу — об организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Заочный арест обжаловали в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Суд признал решение столичного суда законным. Вердикт вступил в силу. В апреле 2025 года командующий ВМС Украины открыто заявил — Крымский мост остаётся целью для ударов. При этом он пожаловался, что эта цель представляет собой сложную задачу.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.