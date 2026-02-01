Ричмонд
2 и 3 февраля в Красноярске пройдёт проверка системы оповещения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 и 3 февраля с 10:00 до 17:00 администрацией города планируется проведение тестовых проверок технических средств оповещения населения.

Источник: НИА Красноярск

Во время проверок будут включаться сирены (сигнал «Внимание всем!») и речевые сообщения. Услышав сигналы, никаких действий не предпринимать, отметили в мэрии.

