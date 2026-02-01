Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в РФ

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в федеральный розыск на территории РФ. Об этом следует из его карточки в базе МВД.
Арсений Яценюк прошел ряд ключевых должностей в украинской власти: министр экономики (2005−2006), министр иностранных дел (2007), председатель Верховной рады (2007−2008) и, наконец, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах.
Кроме этого, с 10 сентября 2014 года Арсений Яценюк занимает пост председателя украинской политической партии «Народный фронт».
СКР ранее предъявил обвинение Яценюку. Вместе с другими украинскими чиновниками их обвиняют в участии в принятии решения о начале так называемой «антитеррористической операции» на юго-востоке страны. При этом в 2017 году Яценюк также был заочно арестован Ессентукским городским судом за бандитизм.