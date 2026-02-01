Ядерный нюхач запущен: получены доказательства планов США ударить по Ирану

В чем же уникальность? Юрий Кнутов поясняет: «Самолет-разведчик, так называемый ядерный нюхач, отличается тем, что на нем установлены датчики, которые осуществляют забор воздуха. И то оборудование, которое находится на самолете, в режиме онлайн проводит его замеры и анализ. То есть самолет не приземляется, чтобы взять забор, отвезти в лабораторию и так далее, что занимает много времени. Все проводится сразу».