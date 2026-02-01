Ядерный нюхач запущен: получены доказательства планов США ударить по Ирану

На авиабазе RAF Mildenhall в британском графстве Саффолк приземлился уникальный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, которого в экспертных кругах давно окрестили «ядерным нюхачом».
Его неожиданное появление в Европе сразу же вызвало волну вопросов среди аналитиков. Как отмечает британская газета The Telegraph, это может быть связано с резко обострившейся ситуацией вокруг Ирана после заявлений Дональда Трампа о срыве ядерной сделки.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru подтвердил, что прибытие такого спецсамолета — всегда знаковое и тревожное событие в разведке.
Как работает Constant Phoenix: онлайн-анализ радиации.
Несмотря на то что платформа была создана еще в 60-х годах прошлого века, ее неоднократно модернизировали, и сегодня это одна из самых совершенных воздушных лабораторий в мире.
В чем же уникальность? Юрий Кнутов поясняет: «Самолет-разведчик, так называемый ядерный нюхач, отличается тем, что на нем установлены датчики, которые осуществляют забор воздуха. И то оборудование, которое находится на самолете, в режиме онлайн проводит его замеры и анализ. То есть самолет не приземляется, чтобы взять забор, отвезти в лабораторию и так далее, что занимает много времени. Все проводится сразу».
Таким образом, бортовое оборудование способно в реальном времени определять радиоактивное заражение атмосферы, наличие специфических изотопов и, что самое главное, вычислять координаты их источника.
«Таким образом определяется радиоактивное заражение воздуха, присутствие различных изотопов. В результате анализа выявляются места, где хранится или производится ядерное оружие», — отмечает эксперт.
Это позволяет обнаруживать даже тщательно засекреченные объекты.
«Нюхач» может обнаружить и подземные испытания.
Возможности WC-135R не ограничиваются мониторингом действующих производств.
Аппаратура самолета настолько чувствительна, что может улавливать следы недавних подземных ядерных взрывов, которые, казалось бы, полностью изолированы от атмосферы.
«По сути это разведчик, который осуществляет мониторинг состояния атмосферы. Если был произведен ядерный взрыв, например подземный, то по анализу проб воздуха оборудование самолета выявит это. Также задействуется и наземное сейсмическое оборудование», — добавил Юрий Кнутов.
Такая комбинация технологий делает Constant Phoenix незаменимым инструментом для контроля за соблюдением договоров о запрете ядерных испытаний и нераспространении оружия. Его данные считаются в США веским доказательством, хотя, как мы увидим далее, эта «объективность» часто ставится под сомнение.
Тревожный прецедент: при чем здесь Иран.
Юрий Кнутов прямо заявляет, что приземление самолета военно-воздушных сил США WC-135R Constant Phoenix в Великобритании может стать предвестником удара США по объектам в Иране.
Эксперт напоминает о прецеденте: «В прошлый раз, когда американцы готовили операцию против Ирана, они уже подобный самолет перебрасывали. Он тоже осуществлял подобные полеты. Представители США заявили, что якобы есть объекты, где находится оружейный уран, и нанесли по ним удар».
Однако, как подчеркивает Кнутов, «подобная информация обычно не подкреплена никакими объективными данными и независимыми источниками». Это порождает серьезные опасения, что разведданные с «ядерного нюхача» могут быть использованы для создания искусственного повода для атаки.
«Не исключено создание искусственного повода для нанесения превентивного удара по предприятию, якобы задействованному в производстве ядерного оружия», — предупреждает военный аналитик.
Дальность полета — 6400 км: Иран в зоне досягаемости.
Опасения подогревает и географический фактор. Дальность полета WC-135R составляет около 6400 километров. Этого с лихвой хватит, чтобы с авиабазы в Великобритании долететь до стран Ближнего Востока и провести тщательный мониторинг воздушного пространства вблизи границ Ирана.
«Самолет может долететь до Ближнего Востока, до соседних государств Ирана, или пролететь через нейтральные воды и осуществить взятие воздушных проб. Полученное заключение может послужить основанием для нанесения ракетного удара по территории страны», — пояснил эксперт.
Таким образом, прибытие «ядерного нюхача» — это не рутинная ротация техники, а серьезный стратегический сигнал. Это демонстрация готовности США собирать «доказательную базу» в непосредственной близости от потенциального противника.
В условиях, когда дипломатические каналы с Тегераном практически перекрыты, такие действия резко повышают градус напряженности. Мировому сообществу остается внимательно следить за маршрутами полетов загадочного Constant Phoenix, чьи данные могут в прямом смысле слова стать поводом к войне.