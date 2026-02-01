Ричмонд
Тревел-блогер из РФ разбился на мотоцикле в Таиланде

Российский тревел-блогер погиб в аварии, его спутница в тяжёлом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде в аварии погиб тревел-блогер Вадим (никнейм в соцсетях — @vadiminspo) из России, молодому человеку было 23 года. Об этом рассказал его друг Антон.

Сообщается, что Вадим попал в ДТП, когда ехал с Самуи на Пхукет на спортбайке.

По предварительным данным, сзади в мотоцикл врезался автомобиль. От удара мотоцикл перевернулся, Вадим ударился головой о бордюр. Врачи не смогли спасти его. Спутница блогера Дарья госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Ранее блогерша Глушкова погибла в аварии со снегоходом под Архангельском. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в Венесуэле произошло шокирующее преступление — 25-летний блогер Габриэль Хесус Сармьенто Родригес был застрелен во время прямой трансляции в TikTok. Он был известен сюжетами о коррупции среди сотрудников полиции и членов преступных группирововок.

Напомним, известный блогер разбился в жутком ДТП во время съемок фильма на Кубани.

