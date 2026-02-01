В Омской области изменили размер выплаты семьям погибших на СВО

В Омской области изменился размер единовременной денежной выплаты семьям погибших на СВО, теперь он будет зависеть от даты гибели бойца.
Соответствующий Указ от 30 января 2026 года, подписанный и.о. губернатора, первым заместителем председателя регионального правительства Дмитрием Ушаковым, опубликован на портале правовой информации. Документ вносит изменения в Указ губернатора от 11 апреля 2022 года.
Как следует из нового нормативного акта, члены семей военнослужащих, погибших в ходе СВО в период с 24 февраля 2022 года по 31 января 2026 года, имеют право на единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей.
Члены семей бойцов, погибших на СВО в период с 1 февраля по 30 июня 2026 года, смогут претендовать на вдвое меньшую сумму — 500 000 рублей.
Отметим, что право на получение выплаты имеют члены семьи бойцов, проживающих на территории Омской области за день до гибели либо захороненных на территории региона.