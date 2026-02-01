Ричмонд
Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина боссом

Президент США с уважением отозвался о китайском коллеге.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал китайского коллегу Си Цзиньпина боссом. Соответствующее заявление прозвучало в ходе ответа на вопрос журналиста о событиях в Китае.

Глава США с уважением отозвался о лидере КНР, обратив внимание на его популярность в родной стране.

«Я думаю, что президент Си — босс, — подчеркнул Трамп. — Я внимательно за этим слежу. Его очень уважают в Китае».

Напомним, что Трамп утром 1 февраля также сделал еще несколько интересных заявлений. По его словам, он хочет заключить сделку с Кубой, а не кризиса на острове.

Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. По утверждению Трампа, проект подобного соглашения уже разработан.

Президент США также объявил, что начались переговоры по Гренландии, и он намерен заключить «хорошую сделку».

