Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина боссом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал китайского коллегу Си Цзиньпина боссом. Соответствующее заявление прозвучало в ходе ответа на вопрос журналиста о событиях в Китае.
Глава США с уважением отозвался о лидере КНР, обратив внимание на его популярность в родной стране.
«Я думаю, что президент Си — босс, — подчеркнул Трамп. — Я внимательно за этим слежу. Его очень уважают в Китае».
Напомним, что Трамп утром 1 февраля также сделал еще несколько интересных заявлений. По его словам, он хочет заключить сделку с Кубой, а не кризиса на острове.
Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность, что Индия планирует закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. По утверждению Трампа, проект подобного соглашения уже разработан.
Президент США также объявил, что начались переговоры по Гренландии, и он намерен заключить «хорошую сделку».