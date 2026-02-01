Ричмонд
Что изменится в Казахстане с 1 февраля 2026 года

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Экзамены по гражданству, поступление в вузы и цифровизация. Что нового ждет казахстанцев расскажем в нашем материале.

Источник: Sputnik.kz

Начало месяца Рамазан

С 19 февраля начнется священный месяц поста у мусульман — Рамазан.

Ночь предопределения ожидается с 16 на 17 марта, Ораза айт — 20 марта.

Налоговые изменения для предпринимателей

До 1 марта индивидуальные предприниматели должны подать уведомление в налоговую, если хотят остаться на упрощенной декларации. Иначе их автоматически переведут на общеустановленный режим.

Предприниматели, работавшие по патенту или через мобильное приложение до 1 января 2026 года, могут перейти в режим самозанятых без регистрации ИП. Сняться с учета ИП можно самостоятельно либо автоматически — с 1 марта.

Чтобы работать в льготном режиме по новым правилам, нужно подать уведомление до 28 февраля.

Прием заявок на экзамен для получения гражданства Казахстана

С 3 по 10 февраля можно будет подать заявление на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Сам экзамен пройдет 11 февраля.

Он включает:

  • казахский язык — 30 вопросов (проходной — минимум 15 баллов);
  • основы Конституции — 40 вопросов (проходной — минимум 20 баллов);
  • историю Казахстана — 30 вопросов (проходной — минимум 15 баллов).

Выплаты по программе «Нацфонд — детям»

К 1 февраля юным казахстанцам начислят ежегодную выплату из Национального фонда республики. В 2026 году сумма составит около $130 долларов на каждого ребенка.

Использование пенсионных накоплений по-новому

С 31 января средства из ЕНПФ больше нельзя будет направлять на оплату процентов по ипотечному займу. И с 1 февраля пенсионные накопления можно использовать только для уменьшения основного долга, а проценты и комиссии заемщик должен оплачивать из собственных средств.

Изменения по выдаче жилья для очередников

Очередники теперь смогут претендовать на льготную ипотеку или арендное жилье от государства и при наличии доли в недвижимости.

Раньше даже небольшая доля автоматически лишала права на участие в госпрограммах — с февраля это ограничение отменяется.

Навигационные пломбы для перевозок в ЕАЭС

С 11 февраля стартует обязательное использование электронных навигационных пломб при перевозке товаров через две и более страны ЕАЭС.

Это коснется автомобильного и железнодорожного транспорта. Вводимые меры должны ускорить прохождение границ, сообщили эксперты.

Новые требования к пожарной безопасности зданий

С 1 февраля перед вводом объекта в эксплуатацию вводится обязательное получение заключения о соответствии нормам пожарной безопасности. Ответственность возлагается на заказчика строительства.

Требование коснутся объектов с массовым пребыванием людей, а также зданий высотой более 28 метров, включая многоквартирные дома.

Поступление на военную кафедру в онлайн-режиме

С февраля студенты казахстанских вузов смогут подать заявление на военную кафедру через портал электронного правительства. Все проверки — медицинские данные, судимость и инвалидность — система проведет автоматически.

Результат появится в личном кабинете: при одобрении поступит электронный документ с ЭЦП, при отказе — «мотивированное» уведомление с указанием причин.

Спутниковая связь SpaceX в Казахстане

В стране начнет работать спутниковая связь, позволяющая обычным мобильным телефонам напрямую подключаться к спутникам.

Базовая связь станет доступна в горах, степях и других труднодоступных регионах.

Цифровая маркировка моторных масел

Все моторные масла, произведенные или ввезенные с февраля, будут иметь уникальный цифровой код, что позволит отслеживать оборот продукции и снизить риск покупки контрафакта.

Зимние Олимпийские игры — 2026

С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо пройдут Зимние Олимпийские игры. Примет в спортивном мероприятии участие и Казахстан.

Республику представят 36 спортсменов в девяти видах спорта. Прямые трансляции будут доступны на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.

Бесплатные курсы казахского языка в Астане

С 8 по 23 февраля в столице Казахстана продолжится прием заявок на бесплатные курсы для взрослых.

Обучение длится четыре месяца, предусмотрены офлайн- и онлайн-форматы, по итогам курсов выдается сертификат.

Февральские каникулы для первоклассников

В феврале казахстанских первоклассников ждут дополнительные каникулы. Школьники отдохнут с 9 по 15 февраля.

Для остальных классов учебный процесс в этот период продолжится в обычном режиме.