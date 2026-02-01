Интервью Life.ru: Ведущий онкохирург Решетов — о падении «непобедимых крепостей» в онкологии и важных 10% к выживаемости пациентов

Игорь Владимирович, насколько медицина шагнула вперёд в лечении онкологии за последние пять лет?
Развитие онкологии как лечебной специальности циклично. Примерно раз в десять лет происходит знаковое событие — внедрение того или иного метода диагностики, лечения. Затем он проходит проверку практикой. Но главное то, что каждую декаду мы добавляем 5−10% к выживаемости пациентов.
Если не так давно можно было определить только тип опухоли, степень её злокачественности, то сегодня врачи проводят её генетический анализ и уже могут прогнозировать течение заболевания и определять стратегию лечения. Благодаря качественному скачку онкология постепенно двигается в превентивную плоскость, когда у пациентов будут выявлять не само заболевание, пусть и на ранних стадиях, а только риск его развития.
Какие виды рака врачи сегодня уверенно побеждают?
Медицина может лечить и контролировать очень широкий диапазон онкологических заболеваний. Остаётся несколько, к эффективному лечению которых врачи подходят всё ближе и ближе: первичные опухоли центральной нервной системы, рак поджелудочной железы, отдельные виды опухолей лимфатической системы. Но, к счастью, таких «непобедимых крепостей» становится всё меньше и меньше.
Какие направления наиболее активно развиваются? И в лечении каких видов рака Сеченовский университет обладает наиболее высокой экспертизой?
Эффективное лечение онкологии — это в первую очередь эффективная организация онкологической службы. И в России институциональность онкологической службы сохранена и развивается. И сегодня я бы говорил об эволюционном переходе к высокотехнологичной специализированной помощи коморбидным пациентам. Именно мультидисциплинарный подход к лечению наиболее сложных пациентов является уникальным преимуществом Сеченовского университета. Те пациенты, которым отказывают по причине двух и более заболеваний, высоких рисков, находят помощь у нас.
Игорь Владимирович, онкология — не приговор?
Нет. Мы научились как диагностировать, так и эффективно лечить онкологические заболевания. Сегодня Россия в лидерах по показателям выживаемости при первой и второй стадиях — это 80−90% пациентов, и это абсолютно доказывает, что онкология победима.
Существуют ли доказанные факторы, провоцирующие возникновение рака?
Любое появление в социуме и культуре новых привычек и поведенческих трендов таит угрозу. Например, когда появились электронные сигареты, все были уверены, что они не так вредны, как обычные. Но врачи уже сталкиваются с онкологическими заболеваниями, которые спровоцированы курением электронных сигарет.
Онконастороженность — в чём её суть? И стоит ли, например, каждому человеку делать ПЭТ-КТ каждые полгода?
ПЭТ-КТ делать без показаний раз в полгода ни в коем случае нельзя. Но онконастороженность проявлять нужно: уметь распознать первые симптомы заболеваний, проходить регулярные скрининговые исследования, даже если нет генетической предрасположенности. И как раз в этом заключается основной смысл «Недели онкологии на Пироговке» — объяснить и пациентам, и врачам важность онконастороженности.
Игорь Владимирович, в чём заключается концепция «Недели онкологии на Пироговке»?
Несмотря на большие успехи в диагностике и лечении онкологических заболеваний, они занимают второе место по летальности и первое по инвалидизации и экономическим затратам на лечение пациентов. Поэтому мы хотим привлечь внимание к этой глобальной проблеме как пациентов, так и врачебного сообщества. И только объединение общих усилий приведёт к успешному результату.
Почему Сеченовский университет взялся за решение этой задачи?
Во-первых, это дань традициям. Онкология как медицинская дисциплина появилась именно в Императорском Московском университете. В 1897 году по инициативе профессора Л. Л. Левшина в клинике хирургии был открыт первый рентгеновский кабинет. В дальнейшем профессор создал онкологический Институт имени Морозовых, который входил в состав университета. Именно там впервые в университетской практике применили методы радиотерапии для лечения онкозаболеваний.
Во-вторых, в XXI веке всё больше пациентов лечатся одновременно от нескольких заболеваний. И новый смысл обретает мультидисциплинарный подход, когда для лечения больного формируется бригада из врачей разных специальностей. Его применение возможно только в условиях высокотехнологичных многопрофильных медицинских центров. И мы в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета с успехом отвечаем на этот социальный вызов XXI века.
