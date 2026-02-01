Интервью Life.ru: Ведущий онкохирург Решетов — о падении «непобедимых крепостей» в онкологии и важных 10% к выживаемости пациентов

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, и с каждым годом медицина делает всё более уверенные шаги в борьбе с этим заболеванием. В интервью с академиком РАН, директором Института кластерной онкологии имени профессора Л. Л. Левшина Сеченовского университета Игорем Решетовым Life.ru обсудил прорывы в лечении, которые позволяют увеличить выживаемость пациентов на 10%, а также виды опухолей, которые сегодня лечатся с наибольшей эффективностью. Этот разговор не только о достижениях медицины, но и о том, как наука и технологии могут менять жизнь людей, давая им шанс на долгие годы здоровья.