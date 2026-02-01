Усольцевых хотят признать погибшими: кто поставит точку в поисках семьи

В конце сентября 2025 года страна напряженно следила за поисками семьи Усольцевых, пропавшей в бескрайней тайге Красноярского края.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились 28 сентября в, казалось бы, безобидный однодневный поход к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района и бесследно исчезли. На их поиски поднялись тысячи добровольцев, были задействованы все возможные ресурсы, но ни малейшего следа обнаружить не удалось.
Спустя месяцы после трагедии главный вопрос для родных и общественности сместился с «где они?» на юридическую плоскость: когда и как их могут признать погибшими.
От предположений до суровой реальности.
Сразу после завершения активной фазы поисков, которая продолжалась до 12 октября, ряд экспертов заявил, что признать семью погибшей можно будет уже в марте — спустя полгода после исчезновения.
Однако адвокат Андрей Алешкин, комментируя ситуацию для aif.ru, категорически не согласен с такими сроками и объясняет, почему закон не работает на скорую руку.
«В марте не признают, рано еще, — подчеркнул юрист. — Обычно человека признают погибшим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью либо дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то погибшим его могут признать в течение шести месяцев. Но такие обстоятельства должны быть конкретными и подтверждаться доказательствами, а не являться предположениями».
Именно в этом и заключается ключевая сложность. Несмотря на то, что основная версия следствия — несчастный случай, а за время поисков рассматривались и другие варианты (от встречи с дикими животными до маловероятного побега в другую страну), у суда нет неопровержимых доказательств именно гибели от конкретного происшествия. Тайга не оставила улик.
Признание по закону: судебный порядок.
Адвокат Алешкин поясняет, что признание человека умершим — это не техническая процедура, а сложный юридический акт, требующий тщательной подготовки и убедительных доказательств.
«Признание гражданина умершим не происходит автоматически. Этот вопрос решается исключительно в судебном порядке, — пояснил он. — В суде устанавливаются обстоятельства, подтверждающие длительное отсутствие сведений о человеке и принятые меры по его розыску».
Юрист прогнозирует, что в случае с Усольцевыми для подачи основательного иска в суд должно пройти не менее двух лет.
«Если совокупность доказательств указывает на длительное отсутствие гражданина и невозможность установить его местонахождение, суд выносит решение об объявлении лица умершим. В случае с Усольцевыми, думаю, года два точно должно пройти для подачи иска», — добавил Алешкин.
Этот срок необходим, чтобы накопить документальные свидетельства безрезультатных розыскных мероприятий, получить официальные справки об отсутствии человека по месту жительства и собрать все материалы дела, которые убедят суд в том, что шансов на обнаружение живыми практически нет.
Влияние на поиски и возможность «возвращения».
Важный вопрос, который волнует всех, — как решение суда повлияет на дальнейшие поиски.
Адвокат дает четкий ответ: «Если Усольцевых признают умершими, то искать их не перестанут, но будут делать это менее интенсивно».
Государственные поисково-спасательные службы переведут дело в категорию архивных, но информация будет оставаться в базах, а новые данные, если они появятся, обязательно будут проверяться. Активность ляжет в основном на плечи волонтерских организаций и неравнодушных граждан.
При этом законодательство предусматривает и сценарий, который все продолжают надеяться увидеть.
Адвокат добавил, что возможна ситуация, когда человека признают умершим, а позже его находят живым. В таком случае суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим, а наследство, переданное законным лицам, возвращается обратно владельцу.
Это важный правовой механизм, который защищает права человека, даже если его долгое время считали погибшим.
Сейчас для семьи и близких Усольцевых наступает период мучительно долгого ожидания и юридического оформления невыносимой ситуации. История их исчезновения — неразгаданная загадка и напоминание об опасности дикой природы, а также о том, что понадобится еще немало времени, чтобы поставить в этой громкой истории формальную, но необходимую точку.