Усольцевых хотят признать погибшими: кто поставит точку в поисках семьи

«В марте не признают, рано еще, — подчеркнул юрист. — Обычно человека признают погибшим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью либо дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то погибшим его могут признать в течение шести месяцев. Но такие обстоятельства должны быть конкретными и подтверждаться доказательствами, а не являться предположениями».