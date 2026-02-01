Федор Лукьянов сравнил Трампа с Бэтменом

Для президента США Дональда Трампа важны эффектные действия, которые ошарашивают оппонентов и вынуждают их растеряться, утратить опору под ногами. В этом смысле он действует как популярный герой комиксов Бэтмен. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«вмешательство в ирано-израильскую войну в прошлом году, и венесуэльский случай — да, это профессионально подготовленные акции, но такие, чтобы… как Бэтмен — прилетел… Отметился эффективно. Чтобы все сказали: Ух ты!. Но главное — не увязнуть», — заявил Лукьянов, комментируя акции Трампа с посягательствами на другие страны.
Исходя из это й оценки действий США, политолог предположил, что тема Гренландии по итогу закончится вполне прозаично. Трамп сможет продавить Данию на некую «сделку тысячелетия», в рамках которой он и его армия получат уникальные и колоссальные права на острове. Однако получить Гренландию в состав Штатов он вряд ли сможет.
Также Лукьянов предположил, что США попробуют поступить с Ираном так же, как с Венесуэлой — похитить правящую верхушку. А вот с Кубой у Трампа есть все козыри на руках и, по мнению политолога, США постараются задушить ее экономически.
