Доцент Леонова напомнила о штрафах за захламление для владельцев квартир

Россиян могут оштрафовать за хлам, шум и перепланировку.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут быть оштрафованы за захламление квартиры и общедомового пространства. Об этом напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Если владелец квартиры оставляет мусор в общих помещениях, разводит антисанитарию общедомовых зонах или хранит там личные вещи, его могут оштрафовать на сумму до трёх тысяч рублей, сказала она агентству «Прайм».

На 5−15 тыс. рублей могут оштрафовать за нарушение правил пожарной безопасности, а за самовольную перепланировку, например, перенос мокрой зоны — до 2,5 тыс. рублей. За нарушение режима тишины после 23.00 тоже могут назначить штраф.

Ранее сообщалось, что в России могут оштрафовать за оскорбительное голосовое сообщение в мессенджере.

Тем временем в правительство России направлен законопроект, предлагающий значительно увеличить административные штрафы за нарушение правил въезда и пребывания иностранных граждан в России.

В каком случае граждане могут получить штраф за перевод средств на карту, читайте здесь на KP.RU.