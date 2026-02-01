Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ переезжает на орбиту: SpaceX хочет вынести дата-центры в космос

Компания SpaceX подала заявку на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту — проект может превратить космос в гигантский сервер для искусственного интеллекта. Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация Илона Маска рассчитывает разместить на орбите полноценные дата-центры, работающие на солнечной энергии.

Источник: Life.ru

В компании уверены, что такой шаг позволит справиться с лавинообразным ростом объёмов данных, который провоцирует развитие ИИ. Орбитальная инфраструктура должна взять на себя часть вычислительных нагрузок, снизить давление на наземные энергосети и создать новую архитектуру глобальных вычислений.

В SpaceX также заявили, что проект рассматривается как первый шаг к переходу человечества на уровень цивилизации II типа по шкале Кардашева — то есть к использованию энергии звезды своей системы.

Ранее Life.ru писал, что SpaceX рассматривает варианты объединения с Tesla или компанией xAI, специализирующейся на искусственном интеллекте. По данным инсайдеров, Маск обсуждает сценарии крупной консолидации своей бизнес-империи перед возможным IPO xAI.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше