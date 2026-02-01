ИИ переезжает на орбиту: SpaceX хочет вынести дата-центры в космос

В компании уверены, что такой шаг позволит справиться с лавинообразным ростом объёмов данных, который провоцирует развитие ИИ. Орбитальная инфраструктура должна взять на себя часть вычислительных нагрузок, снизить давление на наземные энергосети и создать новую архитектуру глобальных вычислений.
В SpaceX также заявили, что проект рассматривается как первый шаг к переходу человечества на уровень цивилизации II типа по шкале Кардашева — то есть к использованию энергии звезды своей системы.
Ранее Life.ru писал, что SpaceX рассматривает варианты объединения с Tesla или компанией xAI, специализирующейся на искусственном интеллекте. По данным инсайдеров, Маск обсуждает сценарии крупной консолидации своей бизнес-империи перед возможным IPO xAI.
