NYT: Инвесторы в США склоняются к стратегии «Продавай Америку»

Ранее США фактически приостановили выделение ранее обещанных Украине около 250 миллионов долларов в качестве помощи для энергетики. Эти средства предназначались для закупки сжиженного природного газа и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Киева. О планах выделить часть этих средств Украина была проинформирована ныне расформированным федеральным агентством по международному развитию еще при администрации президента США Джо Байдена.