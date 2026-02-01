NYT: Инвесторы в США склоняются к стратегии «Продавай Америку»

Мировые инвесторы в 2026 году все чаще выбирают стратегию «Продавай Америку» на фоне непредсказуемой политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на участников рынка.
Издание отмечает, что на Уолл-стрит растет разочарование ситуацией в Соединенных Штатах. По данным газеты, об этом свидетельствуют ослабление доллара, стагнация фондового рынка и рост стоимости государственных заимствований.
В материале говорится, что, несмотря на заявления министра финансов Скотта Бессента о поддержке сильного доллара, отток капитала из США продолжается. Инвесторы связывают это с геополитической нестабильностью, ростом государственного долга, сомнениями в соблюдении принципов верховенства права и непоследовательной политикой Белого дома.
Ранее США фактически приостановили выделение ранее обещанных Украине около 250 миллионов долларов в качестве помощи для энергетики. Эти средства предназначались для закупки сжиженного природного газа и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Киева. О планах выделить часть этих средств Украина была проинформирована ныне расформированным федеральным агентством по международному развитию еще при администрации президента США Джо Байдена.