В Тулунском районе инспекторы ДПС доставили водителя с болью в груди в больницу

В Тулунском районе инспекторы ДПС своевременно пришли на помощь водителю. Сергей Хабаров и Анатолий Киселев направлялись к месту несения службы, когда на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе поселка Шерагул заметили движущийся автомобиль Тойота Филдер. Водитель учащенно включал и выключал фары, полицейские восприняли это как сигнал призыва о помощи. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.