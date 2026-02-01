В Тулунском районе инспекторы ДПС доставили водителя с болью в груди в больницу

В Тулунском районе инспекторы ДПС своевременно пришли на помощь водителю. Сергей Хабаров и Анатолий Киселев направлялись к месту несения службы, когда на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе поселка Шерагул заметили движущийся автомобиль Тойота Филдер. Водитель учащенно включал и выключал фары, полицейские восприняли это как сигнал призыва о помощи. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Водитель объяснил, что ехал в Братск, но внезапно почувствовал боль в груди. Продолжить движение самостоятельно он не мог, — говорится в сообщении.
Автоинспекторы пересадили его в патрульный автомобиль и доставили в больницу, где мужчине была оказана необходимая помощь.