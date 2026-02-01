В России проиндексировали маткапитал: как изменится выплата

Размер материнского капитала на первого ребенка в России вырастет на 5,6%. Об этом говорится в постановлении правительства РФ об индексации выплат на 2026 год.
С 1 февраля также увеличится единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. После индексации его размер составит 28 773 рубля. Повышение пройдет автоматически.
Кроме того, с той же даты вырастет максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно достигнет 83 тысяч рублей. Беременная жена военнослужащего по призыву будет получать 45 тысяч рублей в месяц.
Тем временем с 1 февраля 2026 года в России также проиндексируют более 40 социальных пособий и компенсаций, не привязанных к прожиточному минимуму. Повышение затронет выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми для неработающих родителей, а также ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов и другие категории. Увеличится и денежный эквивалент набора социальных услуг для тех, кто получает его в виде компенсации.
Кроме того, в Минтруде РФ сообщили о предстоящей индексации социальных пенсий. Как отмечал глава ведомства Антон Котяков, с 1 апреля 2026 года их планируют повысить на 6,8% в связи с ростом прожиточного минимума. Ранее в ведомстве также напоминали о февральской индексации пособий и компенсаций на 5,6%.
В свою очередь, экономист Игорь Балынин рассказал, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на прибавки с февраля. По его словам, речь идет о гражданах, которым исполнилось 80 лет, инвалидах I группы, а также получателях специальных доплат — членах летных экипажей гражданской авиации и работниках угольной промышленности с необходимым стажем. Размер прибавки будет зависеть от категории и ранее назначенных выплат.
Однако на этом изменения не закончатся. С 1 февраля также увеличат максимальные страховые выплаты пострадавшим на производстве. Как отмечал депутат Госдумы Ярослав Нилов, единовременная выплата при несчастном случае на производстве вырастет до 163,6 тысячи рублей, а ежемесячная компенсация при утрате трудоспособности — до 125,8 тысячи. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в случае производственной травмы или профзаболевания превысит 503 тысячи рублей.