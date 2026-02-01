В России проиндексировали маткапитал: как изменится выплата

Тем временем с 1 февраля 2026 года в России также проиндексируют более 40 социальных пособий и компенсаций, не привязанных к прожиточному минимуму. Повышение затронет выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми для неработающих родителей, а также ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов и другие категории. Увеличится и денежный эквивалент набора социальных услуг для тех, кто получает его в виде компенсации.