Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки подразделений бригады национальной гвардии Украины в районе села Петровка Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он проинформировал, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки «Запад» за указанный период уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 80 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.
По его словам, на Купянском направлении подразделения 6-й армии в течение суток отразили две контратаки штурмовых групп бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Петровка.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут активные боевые действия в Константиновке. Он отметил, что боевые столкновения происходят непосредственно в пределах города.