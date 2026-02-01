Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ за сутки отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ в течение суток отразили две контратаки подразделений бригады национальной гвардии Украины в районе села Петровка Харьковской области на Купянском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки подразделений бригады национальной гвардии Украины в районе села Петровка Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он проинформировал, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки «Запад» за указанный период уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 80 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

По его словам, на Купянском направлении подразделения 6-й армии в течение суток отразили две контратаки штурмовых групп бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Петровка.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут активные боевые действия в Константиновке. Он отметил, что боевые столкновения происходят непосредственно в пределах города.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше