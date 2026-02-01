Ричмонд
Нижегородцам объяснили, как действовать, если автомобиль повредил упавший с крыши снег

В первую очередь, необходимо вызвать полицию, чтобы зафиксировать данный факт.

Акт осмотра автомобиля — это первое, что нужно сделать, если машина повреждена. Владелец авто должен сразу вызвать полицию для фиксации этого факта, объяснила в беседе с РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

В ожидании сотрудников полиции можно самостоятельно зафиксировать причинно-следственную связь: сфотографировать крышу, откуда упал снег или лед, сделать фото поврежденного автомобиля с разных сторон. Если такое произошло там, где нет никаких предупреждающих обозначений, опасное место не огорожено лентой, это будет прямым доказательством вины эксплуатирующей организации.

После фиксации произошедшего устанавливается надлежащий ответчик — управляющая компания или собственник здания. Затем проводится техническая экспертиза ущерба. Все эти документы будут основой для досудебной претензии. А если она остается без ответа — это повод обратиться в суд.

«Не стоит сомневаться: сложившаяся судебная практика по данной категории дел практически однозначно встает на сторону потерпевшего, чья позиция подкреплена грамотно собранными доказательствами», — подытожила эксперт.